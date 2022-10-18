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Украина в ближайшие дни получит антидроновые глушилки от НАТО – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 19:08
Украина в ближайшие дни получит антидроновые глушилки от НАТО – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Фото - скриншот из видео)

НАТО намерено в ближайшие дни передать Украине сотни противодроновых станций. Об этом сообщил в телеинтервью генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Столтенберг заявил, что в ближайшие дни НАТО передаст Украине сотни станций для подавления сигналов управления дронами, чтобы усилить защиту объектов критической инфраструктуры. 

Так генсек НАТО ответил на вопрос журналиста о том, как Запад помогает Украине защитить от российских террористических атак ее энергетическую инфраструктуру в условиях приближения зимы. 

  • С 7 по 18 октября Россия нанесла более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по 16 областям Украины. Погибли более 70 человек, травмированы более 240.
  • 17 октября в результате удара дрона-камикадзе по жилому дому в Киеве погибли четыре человека, три человека госпитализированы.
  • 18 октября на левом берегу в Киеве прогремели по меньшей мере три взрыва. Россияне попали по двум объектам критической инфраструктуры.
Сергій Бережний
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пво йенс столтенберг ударные дроны
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