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В Киеве количество жертв российской атаки дронами-камикадзе возросло до четырех

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 16:42
В Киеве количество жертв российской атаки дронами-камикадзе возросло до четырех - Фото
Скриншот с видео

В результате сегодняшнего удара российского дрона-камикадзе по жилому дому в Киеве погибли четыре человека, три человека госпитализированы, спасены 19 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По информации ГСЧС, дрон попал в девятиэтажное административное здание в центре столицы. Через час произошел повторный обстрел, в результате которого был частично разрушен жилой дом.

Спасатели как раз работали на месте и попали под повторный обстрел. Есть пострадавшие среди личного состава – два спасателя госпитализированы в больницу.

"В ходе проведения аварийно-спасательных работ в Киеве по состоянию на 15:00 подразделениями ГСЧС спасены 19 человек. 4 человека погибли. 3 госпитализированы. Продолжаются работы", – говорится в сообщении.

Вадим Ребрина
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