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За 11 дней Россия нанесла по Украине 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 16:42
За 11 дней Россия нанесла по Украине 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе - Фото
Ракетный удар по Николаеву, 18 октября (фото - Віталій Кім, Telegram)

С 7 по 18 октября Россия нанесла более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по 16 областям Украины. Погибли более 70 человек, травмированы более 240 человек. Об этом сообщил на брифинге спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Россияне наносили удары ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по объектам критической инфраструктуры, в частности по объектам энергетики и по гражданским объектам.

Погибли более 70 человек, травмированы больше 240 человек, повреждены более 380 объектов. Это более 140 частных и многоквартирных жилых домов, а также другие объекты.

  • 18 октября, около 09:00, на левом берегу в Киеве прогремели по меньшей мере три взрыва. Россияне попали по двум объектам критической инфраструктуры. В некоторых домах на Троещине возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачности воды. Есть перебои в электроснабжении жителей Троещины, Броварского и Вышгородского районов. Погибли три человека.
  • Также 18 октября раздались взрывы в Житомире. По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по объекту энергетики.
  • В Днепре также перебои с электроэнергией и водоснабжением из-за утренних обстрелов оккупантов.
Вадим Ребрина
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энергетика ракетный удар дрон ГСЧС инфраструктура
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