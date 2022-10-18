За 11 дней Россия нанесла по Украине 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе

С 7 по 18 октября Россия нанесла более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по 16 областям Украины. Погибли более 70 человек, травмированы более 240 человек. Об этом сообщил на брифинге спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Россияне наносили удары ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по объектам критической инфраструктуры, в частности по объектам энергетики и по гражданским объектам.

Погибли более 70 человек, травмированы больше 240 человек, повреждены более 380 объектов. Это более 140 частных и многоквартирных жилых домов, а также другие объекты.

18 октября, около 09:00, на левом берегу в Киеве прогремели по меньшей мере три взрыва. Россияне попали по двум объектам критической инфраструктуры. В некоторых домах на Троещине возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачности воды. Есть перебои в электроснабжении жителей Троещины, Броварского и Вышгородского районов. Погибли три человека.

Также 18 октября раздались взрывы в Житомире. По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по объекту энергетики.

В Днепре также перебои с электроэнергией и водоснабжением из-за утренних обстрелов оккупантов.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.