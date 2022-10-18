Ракетный удар по Киеву: погибли три человека
18.10.2022, 16:18
Виталий Кличко (фото - Віталій Кличко, Facebook)
В результате сегодняшней атаки России на критическую инфраструктуру Киева погибли три человека. Это – сотрудники одного из объектов инфраструктуры, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Два объекта, по словам мэра, получили значительные повреждения.
Городские службы делают все возможное, чтобы устранить последствия чрезвычайной ситуации.
- 18 октября, около 09:00, на левом берегу в Киеве прогремели по меньшей мере три взрыва. Россияне попали по двум объектам критической инфраструктуры. В некоторых домах на Троещине возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачности воды. Есть перебои в электроснабжении жителей Троещины, Броварского и Вышгородского районов.
- Также 18 октября раздались взрывы в Житомире. По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по объекту энергетики.
- В Днепре также перебои с электроэнергией и водоснабжением из-за утренних обстрелов россиян.
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