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Первые системы ПВО NASAMS вскоре будут здесь, Украина ждет решений по SAMP-T – Резников

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 13:15
Первые системы ПВО NASAMS вскоре будут здесь, Украина ждет решений по SAMP-T – Резников - Фото
Пусковая установка NASAMS (фото — Flickr @richie_v)

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины закачивают курс обучения работе с норвежским зенитным ракетным комплексом NASAMS для уничтожения маневрирующих целей на малых и средних высотах, и "вскоре" эти системы противовоздушной обороны малого-среднего радиуса заступят на службу в Украине. Об этом написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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"Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS, наши воины заканчивают овладение техникой", – сообщил он. Ранее министр говорил, что NASAMS поставят на вооружение в октябре.

По словам главы Минобороны, за время полномасштабной войны ВСУ получили такое западное оружие ПВО/ПРО:

→ Первую из четырех немецких систем IRIS-T, которая уже защищает небо в Украине в неназванной локации;
→ более 1000 переносных зенитно-ракетных комплексов (Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak и Stormer);
→ десятки радаров разных типов;
→ десятки БПЛА.

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Резников написал, что российские атаки против гражданской инфраструктуры были тем, что подтолкнуло партнеров Украины "к политическим сдвигам" (а технические моменты украинская команда прорабатывала еще с августа, уточнил он).

"Мы поднимали вопросы организации трехуровневой системы ПВО/ПРО в Украине и в переписке, и во время телефонных разговоров, и на Рамштайне-5. Потому партнерам хватило буквально несколько суток для формулирования конкретики", – объяснил он.

Глава Минобороны напомнил, что сразу по итогам Рамштайна-6 (встреча прошла 12 октября) его американский коллега Ллойд Остин и генерал Марк Милли "публично определили основным приоритетом оказание помощи в создании интегрированной ПВО/ПРО системы защиты украинского неба". "Это мощный сигнал, который получили более 50 стран, сейчас рассматривающих варианты участия в этой работе на практическом уровне", – добавил Резников.

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Он отметил, что Украина направила первые запросы Испании по системам HAWK около двух месяцев назад, и на эти запросы ответили положительно.

"Великобритания и Нидерланды уже объявили о намерении предоставить дополнительные ракеты для системы ПВО/ПРО. Идет интенсивный диалог с французскими друзьями по ЗРК Сrotale. Надеемся также на принятие решений по комплексам SAMP-T", – отметил министр.

Євген Пилипенко
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Алексей Резников война пво зрк вооружение военная помощь про Ракетный щит NASAMS SAMP-T
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