Первые системы ПВО NASAMS вскоре будут здесь, Украина ждет решений по SAMP-T – Резников

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины закачивают курс обучения работе с норвежским зенитным ракетным комплексом NASAMS для уничтожения маневрирующих целей на малых и средних высотах, и "вскоре" эти системы противовоздушной обороны малого-среднего радиуса заступят на службу в Украине. Об этом написал в Facebook министр обороны Алексей Резников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS, наши воины заканчивают овладение техникой", – сообщил он. Ранее министр говорил, что NASAMS поставят на вооружение в октябре.

По словам главы Минобороны, за время полномасштабной войны ВСУ получили такое западное оружие ПВО/ПРО:

→ Первую из четырех немецких систем IRIS-T, которая уже защищает небо в Украине в неназванной локации;

→ более 1000 переносных зенитно-ракетных комплексов (Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak и Stormer);

→ десятки радаров разных типов;

→ десятки БПЛА.

Читайте также: Украинский военный за два дня советским ПЗРК сбил четыре крылатые ракеты

Резников написал, что российские атаки против гражданской инфраструктуры были тем, что подтолкнуло партнеров Украины "к политическим сдвигам" (а технические моменты украинская команда прорабатывала еще с августа, уточнил он).

"Мы поднимали вопросы организации трехуровневой системы ПВО/ПРО в Украине и в переписке, и во время телефонных разговоров, и на Рамштайне-5. Потому партнерам хватило буквально несколько суток для формулирования конкретики", – объяснил он.

Глава Минобороны напомнил, что сразу по итогам Рамштайна-6 (встреча прошла 12 октября) его американский коллега Ллойд Остин и генерал Марк Милли "публично определили основным приоритетом оказание помощи в создании интегрированной ПВО/ПРО системы защиты украинского неба". "Это мощный сигнал, который получили более 50 стран, сейчас рассматривающих варианты участия в этой работе на практическом уровне", – добавил Резников.

Читайте также: Crotale, Hawk, IRIS-T и много ракет. Что умеют комплексы ПВО, которые получит Украина

Он отметил, что Украина направила первые запросы Испании по системам HAWK около двух месяцев назад, и на эти запросы ответили положительно.

"Великобритания и Нидерланды уже объявили о намерении предоставить дополнительные ракеты для системы ПВО/ПРО. Идет интенсивный диалог с французскими друзьями по ЗРК Сrotale. Надеемся также на принятие решений по комплексам SAMP-T", – отметил министр.

Утром 17 октября 2022 года все атаки на Киев были с юга, над центром страны сбито более 10 дронов.

Глава МИД Германии Бербок заявила в октябре, что системы ПВО для Украины сейчас якобы "важнее танков".

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.