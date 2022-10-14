IRIS-T уже работает где-то на южном направлении – в Воздушных силах рассказали о новой ПВО

Комплекс противовоздушной обороны IRIS-T, которые передала Германия Украине, уже работает на южном направлении. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По словам Игната, мир отреагировал на то, что произошло за эту неделю – и массированный ракетный удар, и действительно беспрецедентная работа украинской противовоздушной обороны.

По словам спикера ВС ВСУ, модификации комплекса IRIS-T, которую поставила Украине Германия, в мире еще нет.

"И эта система уже работает в Вооруженных Силах где-то там на южном направлении", – сообщил Игнат.

По его словам, Германия должна быть заинтересована в увеличении производства таких систем и ракет к ним.

"IRIS-T – хорошая система. Она хоть и не дальнобойная, но очень перспективная, и может работать в одном информационном поле с другими такими системами – как NASAMS или Patriot", – рассказал спикер ВС ВСУ.

Он добавил, что NASAMS – это проверенный комплекс, у которого есть авторитет в мире, он стоит на вооружении в 12 странах.

"С этим комплексом, возможно, будет легче относительно его поставок в Украину, потому что они есть, ракеты к ним есть в достаточном количестве у США", – отметил Игнат.

В США заявили, что ускоряют доставку в Украину двух NASAMS. По словам Резникова, первые NASAMS Украина получит в этом месяце.

Германия заявила, что передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

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Наталія Медведєва

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