UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

IRIS-T уже работает где-то на южном направлении – в Воздушных силах рассказали о новой ПВО

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 17:38
IRIS-T уже работает где-то на южном направлении – в Воздушных силах рассказали о новой ПВО - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Комплекс противовоздушной обороны IRIS-T, которые передала Германия Украине, уже работает на южном направлении. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Игната, мир отреагировал на то, что произошло за эту неделю – и массированный ракетный удар, и действительно беспрецедентная работа украинской противовоздушной обороны.

По словам спикера ВС ВСУ, модификации комплекса IRIS-T, которую поставила Украине Германия, в мире еще нет.

"И эта система уже работает в Вооруженных Силах где-то там на южном направлении", – сообщил Игнат.

По его словам, Германия должна быть заинтересована в увеличении производства таких систем и ракет к ним.

"IRIS-T – хорошая система. Она хоть и не дальнобойная, но очень перспективная, и может работать в одном информационном поле с другими такими системами – как NASAMS или Patriot", – рассказал спикер ВС ВСУ.

Он добавил, что NASAMS – это проверенный комплекс, у которого есть авторитет в мире, он стоит на вооружении в 12 странах.

"С этим комплексом, возможно, будет легче относительно его поставок в Украину, потому что они есть, ракеты к ним есть в достаточном количестве у США", – отметил Игнат.

  • В США заявили, что ускоряют доставку в Украину двух NASAMS. По словам Резникова, первые NASAMS Украина получит в этом месяце.
  • Германия заявила, что передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. 

Читайте также: Разбор | NASAMS от США. Поможет ли комплекс защитить украинское небо от российских ракет

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пво воздушные силы Юрий Игнат IRIS-T NASAMS
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 