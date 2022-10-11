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США ускоряют доставку в Украину первых двух систем ПВО NASAMS — Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 20:31
США ускоряют доставку в Украину первых двух систем ПВО NASAMS — Белый дом - Фото
Система NASAMS (Фото: Flickr/kongsberg)

США ускоряют доставку в Украину двух передовых зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщает CNN со ссылкой на координатора по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джона Кирби.

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США собираются поставить Украине первые две системы "в самом ближайшем будущем", сказал Кирби.

Президент США Джо Байден ранее принял решение заключить контракт на восемь систем NASAMS, которые обеспечивают защиту ближнего и среднего радиуса действия. Это та же самая система, которая используется для защиты воздушного пространства в Вашингтоне.

Кирби отказался назвать конкретную дату прибытия в Украину систем NASAMS, но сказал, что США "определенно заинтересованы в ускорении" доставки.

СПРАВКА. NASAMS – ЗРК средней дальности. Основное назначение – уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Система может поражать цели на расстоянии более 160 км. Батарея зенитно-ракетного комплекса NASAMS второго поколения состоит из 12 пусковых установок (каждая несёт шесть ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell.
  • 27 августа Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на производство зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Стоимость сделки – $182 млн.
  • Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. 

Читайте также: Разбор | NASAMS от США. Поможет ли комплекс защитить украинское небо от российских ракет

Вадим Ребрина
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пво зрк NASAMS
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