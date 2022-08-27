Пентагон заказал для Украины зенитно-ракетные комплексы NASAMS на $182 млн

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на производство зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Стоимость сделки – $182 млн, сообщается на сайтах Пентагона и Raytheon.

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"Украина присоединится к десятку других стран по всему миру, которые полагаются на NASAMS, чтобы защититься от разнообразных угроз, включая крылатые ракеты, самолеты и беспилотные системы", – заявили в Raytheon.

Ориентировочная дата завершения работ – 23 августа 2024 года.

Системы NASAMS производит консорциум американской корпорации Raytheon Technologies и норвежской группы Kongsberg. Raytheon отвечает за снабжение ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM для этой системы, а Kongsberg поставляет пусковые установки.

Новые NASAMS вошли в состав последнего из объявленных США пакетов военной помощи. 24 августа Пентагон объявил, что Украина получит шесть дополнительных систем противовоздушной обороны NASAMS, а также множество боеприпасов к другим видам оружия и другую военную технику и оборудование.

Первые системы NASAMS, которые были в июльском пакете военной помощи, Украина должна получить через два-три месяца.

Андрей Водяный

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