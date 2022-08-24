Новый пакет помощи США включает шесть систем ПВО NASAMS. И не только
24.08.2022, 21:15
Система NASAMS (Фото: Flickr/kongsberg)
В новый пакет военной помощи от США на $3 млрд войдут шесть систем противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
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Новый пакет американской помощи также включает:
- боекомплект из 245 000 артиллерийских снарядов калибра 155-мм;
- боекомплект из 65 000 минометных снарядов калибра 120-мм;
- до 24 противоартиллерийских РЛС;
- беспилотники Puma и вспомогательное оборудование для БПЛА Scan Eagle;
- системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE;
- ракетные системы с лазерным наведением;
- финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
- 20 августа в Пентагоне сообщили, что Украина получит обещанные системы противовоздушной обороны NASAMS через два-три месяца.
- 24 августа, в День Независимости, США выделяют Украине $3 млрд грантовой помощи. Средства поступят в государственный бюджет через механизм Всемирного банка, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
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