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Украина получит системы противовоздушной обороны NASAMS через два-три месяца – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 02:47
Украина получит системы противовоздушной обороны NASAMS через два-три месяца – Пентагон - Фото
Фото: EPA

Украина получит обещанные системы противовоздушной обороны NASAMS через два-три месяца, заявил в пятницу на брифинге представитель Пентагона.

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"Что касается сроков доставки NASAMS – мы ожидаем, что это произойдет в течение следующих двух-трех месяцев", – сказал он.

Больше времени, чем для другого оружия, нужно, потому что NASAMS поступают не из запасов США, а должны производиться и закупаться для Украины.

Украина должна получить две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS .

Система NASAMS производит консорциум американской корпорации Raytheon Technologies и норвежской группы Kongsberg. Raytheon отвечает за поставку ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM для этой системы, а Kongsberg поставляет пусковые установки.

СПРАВКА. Батарея зенитно-ракетного комплекса NASAMS второго поколения состоит из 12 пусковых установок (каждая несёт шесть ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell.

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Андрей Водяный
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