Первые NASAMS Украина получит в этом месяце, военнослужащие проходят обучение – Резников

Украина получит зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону, уже в этом месяце. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона.

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Резников отметил, что уже в этом месяце Украина получит первые несколько установок NASAMS, и сейчас украинские специалисты обучаются работать с ними.

Он также сказал, что Украина получит систему противовоздушной обороны IRIS-T от Германии в этом месяце. Украинские военнослужащие уже завершают обучение.

Комментируя применение россиянами дронов иранского производства, глава Минобороны сказал, что Украина "не сидит на месте" и разрабатывает системы их подавления. Он подчеркнул, что ряд стран-партнеров тоже задействованы в процессе разработки противодействия дронам-камикадзе.

Глава Минобороны добавил, что на вооружении армии РФ сейчас есть около 300 иранских дронов, и Россия пытается закупить еще около 2000.

27 августа Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на производство зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Стоимость сделки – $182 млн.

В США заявили, что ускоряют доставку в Украину двух NASAMS, но конкретных сроков не озвучили.

Германия заявила, что передала Украине первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

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Оксана Житнюк

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