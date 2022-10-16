Глава МИД Германии: Системы ПВО для Украины сейчас важнее танков

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что усиление противовоздушной обороны сейчас должно быть приоритетом для Украины. По ее мнению, об этом свидетельствует мощный воздушный удар, с которым Украина столкнулась 10 октября.

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"На этой неделе мы видели, насколько важна ПВО. К счастью, половину ракетных ударов по Киеву удалось перехватить, в том числе благодаря нашим поставкам оружия", – сказала Бербок в интервью телеканалу phoenix.

Она заявила, что дальнейшая поддержка Украины средствами ПВО продолжится, а вот поставки танков, по ее мнению, сейчас второстепенный вопрос.

"Об упомянутых вами танках, которые остро необходимы Украине, они уже поставляются другими странами в рамках "круговых обменов". Кроме того, благодаря продвижению на восток украинские войска смогли захватить большое количество российских танков. Поэтому вопрос танков сейчас стоит не так остро, как вопрос противовоздушной обороны", – сказала Бербок.

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Андрій Водяний

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