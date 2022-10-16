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Глава МИД Германии: Системы ПВО для Украины сейчас важнее танков

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2022, 12:46
Глава МИД Германии: Системы ПВО для Украины сейчас важнее танков - Фото
Фото: EPA

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что усиление противовоздушной обороны сейчас должно быть приоритетом для Украины. По ее мнению, об этом свидетельствует мощный воздушный удар, с которым Украина столкнулась 10 октября.

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"На этой неделе мы видели, насколько важна ПВО. К счастью, половину ракетных ударов по Киеву удалось перехватить, в том числе благодаря нашим поставкам оружия", – сказала Бербок в интервью телеканалу phoenix.

Она заявила, что дальнейшая поддержка Украины средствами ПВО продолжится, а вот поставки танков, по ее мнению, сейчас второстепенный вопрос.

"Об упомянутых вами танках, которые остро необходимы Украине, они уже поставляются другими странами в рамках "круговых обменов". Кроме того, благодаря продвижению на восток украинские войска смогли захватить большое количество российских танков. Поэтому вопрос танков сейчас стоит не так остро, как вопрос противовоздушной обороны", – сказала Бербок.

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Андрій Водяний
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война оружие пво танки военная помощь Анналена Бербок
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