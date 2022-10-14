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Украинский военный за два дня советским ПЗРК сбил четыре крылатые ракеты

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 11:35
Украинский военный за два дня советским ПЗРК сбил четыре крылатые ракеты - Фото
Украинский зенитчик Ярослав (фото - Воздушные силы)

Украинский военный Ярослав из зенитной бригады имени гетмана Пилипа Орлика сбил четыре крылатые ракеты армии РФ из советского переносного зенитного ракетного комплекса. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Сбить четыре ракеты из ПЗРК "Игла" Ярославу удалось 10 и 11 октября, когда Россия массированно обстреливала Украину.

"Во время пуска всегда есть волнение и главное – результат, ведь несбитая крылатая ракета может натворить беды. Чувство ответственности помогает справиться с тревогой и уверенно, с холодным разумом произвести запуск ракеты. Вышел, поймал цель, сопроводил, нажал пуск – ракета вышла. И быстро перезаряжаешь ПЗРК! Отсоединил пусковой механизм, присоединил его к следующей "трубе" и продолжаю работать по целям", – рассказал Ярослав.

СПРАВКА. ПЗРК "Игла" был разработан в 1970-1980-х годах, а производился в РФ до 2014-го.

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Марко Сировой
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ВСУ война пво ракеты пзрк игла
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