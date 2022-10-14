Украинский военный за два дня советским ПЗРК сбил четыре крылатые ракеты

Украинский военный Ярослав из зенитной бригады имени гетмана Пилипа Орлика сбил четыре крылатые ракеты армии РФ из советского переносного зенитного ракетного комплекса. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Сбить четыре ракеты из ПЗРК "Игла" Ярославу удалось 10 и 11 октября, когда Россия массированно обстреливала Украину.

"Во время пуска всегда есть волнение и главное – результат, ведь несбитая крылатая ракета может натворить беды. Чувство ответственности помогает справиться с тревогой и уверенно, с холодным разумом произвести запуск ракеты. Вышел, поймал цель, сопроводил, нажал пуск – ракета вышла. И быстро перезаряжаешь ПЗРК! Отсоединил пусковой механизм, присоединил его к следующей "трубе" и продолжаю работать по целям", – рассказал Ярослав.

СПРАВКА. ПЗРК "Игла" был разработан в 1970-1980-х годах, а производился в РФ до 2014-го.

Ранее украинский солдат сбил "стингером" две крылатые ракеты армии РФ за день.

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Марко Сировой

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