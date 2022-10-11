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Украинский солдат сбил "стингером" две крылатые ракеты армии РФ за день

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 22:04
Украинский солдат сбил
Запуск FIM-92 Stinger (Фото: Flickr Пентагона)

Украинский военнослужащий вчера с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger сбил две крылатые ракеты россиян. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении 11 октября.

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По представлению военного командования Зеленский отметил солдата Дмитрия Шумского из зенитно-ракетного взвода 57-го отдельного радиотехнического батальона, который выполняет задачи на Черниговской направлении.

"10 октября Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК "Стингер" сбил две крылатые ракеты террористов. Один человек спас десятки жизней. Спасибо за это!" – сказал Зеленский.

  • За вчерашний день были зафиксированы попадания ракет армии РФ в 12 областях, погибли 19 человек. Россия выпустила по территории Украины более 80 ракет, 60% из них сбила украинская ПВО.
  • Сегодня россияне продолжили массированные ракетные атаки по территории Украины. За полдня украинская противовоздушная оборона сбила 20 ракет и 13 иранских дронов-камикадзе.

Читайте также: "Личный приказ Путина". Россия массированно обстреляла ракетами Украину: что дальше

Оксана Житнюк
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стингер Владимир Зеленский ракетный удар война дмитрий шумский stinger
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