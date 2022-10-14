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Украина может получить от партнеров еще один вид ПВО. США уже поддержали – Резников

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 00:15
Украина может получить от партнеров еще один вид ПВО. США уже поддержали – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото - EPA)

Противовоздушная оборона Украины может быть усилена еще одной системой, идею о поставках которой уже поддержали в США. Об этом без конкретики сказал министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции после шестой встречи в формате Рамштайн.

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"Мы нашли одну систему [ПВО], которая у них есть в наличии. Мы изучали, реалистичен ли это план, есть ли эта система в достаточном количестве в разных странах, в каком количестве боеприпасов. Потом мы начали коммуницировать с Пентагоном по этому поводу, я направил официальные обращения моему коллеге Ллойду Остину. И вчера на встрече в Рамштайне это уже обсуждалось на серьезном уровне", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что на встрече в формате Рамштйн прозвучало, что "этот вариант возможен", и другие страны услышали потребности и запросы Украины, которые уже поддержали партнеры из США.

"Это самое главное – сигнал от американской стороны прозвучал, что нужно максимально быстро усиливать ПВО Украины. Не только NASAMS и не только IRIS-T. Разного уровня, разных ступеней. Думаю, в ближайшие недели мы будем понимать, что это сработает", – сказал глава Минобороны.

Он добавил, что когда другие страны возьмут на себя обязательства о поставках данных систем ПВО, тогда украинская сторона уже озвучит, о чем конкретно идет речь.

  • По уже озвученным итогам встречи Рамштайн-6, Украина получит от Германии системы ПВО IRIS-T, от США – системы ПВО NASAMS, от Франции - системы ПВО Crotale, от Испании - ПВО HAWK, от Великобритании и Нидерландов – ракеты для ПВО и ПРО, от Польши – "советские комплексы ПВО".
  • Сегодня Столтенберг объявил, что НАТО в ближайшее время передаст Украине оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе иранского производства.

Читайте также: Закрыть небо Украины. Рамштайн-6 после ракетных ударов: получит ли Украина ПВО от Запада

Оксана Житнюк
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Алексей Резников война
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