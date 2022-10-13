UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Испания предоставит четыре установки HAWK для усиления ПВО Украины – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 19:42
Испания предоставит четыре установки HAWK для усиления ПВО Украины – Столтенберг - Фото
Перезарядка мобильной установки ПВО Hawk (Фото - Wikipedia)

Испания готова передать Украине четыре пусковые установки системы ПВО HAWK. Об этом заявил на брифинге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

Столтенберг сказал, что "союзники по НАТО поставляют Украине передовые системы, включая артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны и бронетехнику".

Генсек НАТО "приветствует сегодняшнее заявление Испании о том, что они предоставят четыре пусковые установки HAWK для усиления ПВО Украины".

По его словам, это будет поставка "в дополнение к тому, что другие союзники доставили за последние несколько дней".

СПРАВКА. MIM-23 HAWK - мобильная система ракетного перехвата, разработанная в 1950-х годах американской компанией Raytheon. Предназначена для перехвата воздушных целей по радарному наведению. В разных модификациях комплекс оставался на вооружении армии США до 2002 года. Применялся в военных действиях на Ближнем Востоке, в основном Израилем и Ираком. Остается на вооружении армий ряда стран.
  • 13 октября Столтенберг заявил, что НАТО в ближайшее время передаст Украине оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе иранского производства.
  • По уже озвученным итогам встречи Рамштайн-6, Украина получит от Германии системы ПВО IRIS-T, от США системы ПВО NASAMS, от Франции противодроновые системы Crotale, от Испании ПВО HAWK, от Великобритании и Нидерландов ракеты для ПВО та ПРО, от Польши "советские комплексы ПВО".
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пво испания йенс столтенберг военная помощь HAWK
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 