Испания предоставит четыре установки HAWK для усиления ПВО Украины – Столтенберг

Испания готова передать Украине четыре пусковые установки системы ПВО HAWK. Об этом заявил на брифинге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Столтенберг сказал, что "союзники по НАТО поставляют Украине передовые системы, включая артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны и бронетехнику".

Генсек НАТО "приветствует сегодняшнее заявление Испании о том, что они предоставят четыре пусковые установки HAWK для усиления ПВО Украины".

По его словам, это будет поставка "в дополнение к тому, что другие союзники доставили за последние несколько дней".

СПРАВКА. MIM-23 HAWK - мобильная система ракетного перехвата, разработанная в 1950-х годах американской компанией Raytheon. Предназначена для перехвата воздушных целей по радарному наведению. В разных модификациях комплекс оставался на вооружении армии США до 2002 года. Применялся в военных действиях на Ближнем Востоке, в основном Израилем и Ираком. Остается на вооружении армий ряда стран.

13 октября Столтенберг заявил, что НАТО в ближайшее время передаст Украине оборудование для борьбы с российскими беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе иранского производства.

По уже озвученным итогам встречи Рамштайн-6, Украина получит от Германии системы ПВО IRIS-T, от США системы ПВО NASAMS, от Франции противодроновые системы Crotale, от Испании ПВО HAWK, от Великобритании и Нидерландов ракеты для ПВО та ПРО, от Польши "советские комплексы ПВО".

Сергій Бережний

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