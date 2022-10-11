Российские ракеты повредили около 30% энергетической инфраструктуры Украины – Галущенко

Через два дня российскими ракетами было повреждено около 30% энергетической инфраструктуры Украины. Об этом в комментарии CNN заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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Он сказал, что одна из причин таких действий оккупантов состоит в том, что украинский экспорт электроэнергии в Европу помогает европейским странам экономить на российском газе и угле. Галущенко отметил, что Украина пытается быстро возобновить поставки из других источников.

Отвечая на вопрос, будет ли Украина получать дополнительные энергоносители из Европы, Галущенко сказал, что этот вариант рассматривается.

Министр отметил, что украинская энергосистема "все еще стабильна", но призвал партнеров обеспечить "системы защиты воздуха, которые действительно могут помочь нам защитить нашу инфраструктуру".

"Мы посылаем это сообщение нашим партнерам: мы должны защитить небо", – сказал он.

Утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракет и 24 дрона. В результате атаки погибли 14 человек, 97 получили ранения и травмы.

Из-за обстрелов на части территории Украины проводят веерные отключения электроэнергии, украинцев призвали ограничить потребление электричества в часы пик. Частичное ограничение потребления электроэнергии будет продолжаться до стабилизации ситуации.

11 октября компания ДТЭК Киевские энергосети опубликовали на своем сайте ориентировочные графики отключения света. В столице они возможны в течение восьми часов в сутки.

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Вадим Ребрина

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