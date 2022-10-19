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У Зеленского просят всю Украину завтра с 07:00 до 23:00 экономить электроэнергию

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 21:17
У Зеленского просят всю Украину завтра с 07:00 до 23:00 экономить электроэнергию - Фото
Харьковская ТЭЦ (иллюстративное фото)

Украинцев призывают завтра, 20 октября, с 07:00 до 23:00 ограниченно потреблять электроэнергию в связи с повреждениями объектов энергообеспечения в результате обстрелов россиян. Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.

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"Завтра по всей территории страны – не одновременно, но все же по всей стране – будут вводиться ограничения на пользование электроэнергией. В первую очередь они будут касаться предприятий и заводов. Но все же мы понимаем, что если нам будет недостаточно электроэнергии в общем по стране, будут временные отключения по всей территории, и это будет касаться и населения", – сказал Тимошенко.

На фоне этого замглавы ОП призвал всех украинцев завтра с 07:00 до 23:00 минимизировать пользование электроэнергией.

"И это касается каждой области страны. Это очень важно для того, чтобы мы прошли тяжелый завтрашний день, который у нас будет в связи с сегодняшними и вчерашними обстрелами. Если население сплотится, это поможет нам пройти завтрашний день без отключений", – сказал Тимошенко.

Также с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения.

В Укрэнерго сообщили, что 20 октября по всей Украине могут быть ограничения потребления с 07:00 до 22:00. Где именно, в какое время – сообщат в облэнерго по каждой области отдельно. Отключения будут поочередные – продолжительность очереди тоже будет определять облэнерго, но не более четырех часов.

На фоне ухудшения погодных условий в Укрэнерго призвали позаботиться о заряженных на завтра телефонах, павербанках, запасе воды, фонариках и батарейках. Также следует подготовить теплые носки, одеяла и проинформировать об этом тех, у кого нет доступа к соцсетям.

"Причина завтрашних ограничений – дефицит мощности в системе. Не исключаем, что с наступлением холодов мы будем просить о вашей помощи чаще", – отметили в Укрэнерго.

Оксана Житнюк
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