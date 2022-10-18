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Россия ударила ракетами по Кураховской ТЭС, из-за прилета по Днепру в Павлограде нет воды

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 12:28
Россия ударила ракетами по Кураховской ТЭС, из-за прилета по Днепру в Павлограде нет воды - Фото
Кураховская ТЭС (скриншот)

Вечером 17 октября и утром следующего дня россияне нанесли ракетные удары по Кураховской ТЭС и по селу Сонцовка в Донецкой области, есть раненые и повреждения. Об этом в Facebook написал мэр Курахово Роман Падун.

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По его словам, объекты критической инфраструктуры "работают в штатном режиме", людям подвозят питьевую воду.

Градоначальник призвал местных жителей эвакуироваться на зиму в более "спокойные" районы Украины, не фотографировать и не обсуждать по телефону места дислокации украинских военных или движение военной техники.

Также власти Павлограда Днепропетровской области сообщили, что после ракетного удара РФ по объекту критической инфраструктуры в Днепре с утра временно прекращена подача воды в Павлоград.

  • Второй день подряд, 17-18 октября, россияне массированно наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины: прилеты, среди прочих мест, в Киеве, Житомире, Днепре, Кривом Роге, Николаеве, Харькове и в других областях.
  • Власти Украины призвали граждан быть готовыми к отключениям света, тепла и воды – "ситуация критическая".
  • Япония предоставит Украине оборудование для восстановления энергетических объектов.
Євген Пилипенко
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война электричество ракетный удар водоснабжение павлоград тэс энергосистема Курахово
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