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Глава МИД Британии: Путин проиграл войну на поле боя. Обстрелы городов — это отчаяние

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18.10.2022, 11:22
Глава МИД Британии: Путин проиграл войну на поле боя. Обстрелы городов — это отчаяние - Фото
Джеймс Клеверли (Фото: James Cleverly/Twitter)

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что атаки украинских городов свидетельствуют об отчаянии российского диктатора Владимира Путина. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, Путину не удалось захватить города Украины танками, а поэтому он пытается атаковать их беспилотниками.

Он назвал удары "трусливыми и отчаянными поступками человека, проигравшего войну на поле боя".

"Вот почему мы послали ракеты противовоздушной обороны. Он не сломит ни украинцев, ни нашу решимость поддержать их", — написал дипломат.

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Дмитро Гриниченко
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ракетные удары Россия Украина война владимир путин джеймс клеверли
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