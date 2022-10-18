Глава МИД Британии: Путин проиграл войну на поле боя. Обстрелы городов — это отчаяние
18.10.2022, 11:22
Джеймс Клеверли (Фото: James Cleverly/Twitter)
Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что атаки украинских городов свидетельствуют об отчаянии российского диктатора Владимира Путина. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Путину не удалось захватить города Украины танками, а поэтому он пытается атаковать их беспилотниками.
Он назвал удары "трусливыми и отчаянными поступками человека, проигравшего войну на поле боя".
"Вот почему мы послали ракеты противовоздушной обороны. Он не сломит ни украинцев, ни нашу решимость поддержать их", — написал дипломат.
- 18 октября, около 09:00, на левом берегу в Киеве прогремели по меньшей мере три взрыва. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил об атаке россиян и "прилетах", не уточняя тип вооружения врага.
- 18 октября в Житомире раздались взрывы, по предварительным данным, оккупанты нанесли удар по объекту энергетики.
- В Днепре также перебои с электроэнергией и водоснабжением из-за утренних обстрелов оккупантов.
Читайте также: РФ терпит неудачи на фронте, а поэтому бьет по энергосистеме Украины — разведка Британии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии