Буданов: Террор дронами-камикадзе может быть еще долго, ракетами – нет

Россия еще долго может терроризировать Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, но не ракетами. Об этом в интервью Украинской правде заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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"Террор с использованием "шахедов" действительно может быть еще долго. А вот с использованием ракет нет, потому что запасы почти исчерпаны", – сказал он.

Россияне вынуждены использовать дроны из-за недостатка ракет, их невысокой эффективности и точности, говорит Буданов. По его словам, у россиян осталось около 13% ракет "Искандер", 43% "Калибр", 45% Х-101 и Х-555 – допускать ниже 30% очень опасно, ведь это неприкасаемый запас.

Однако дроны-камикадзе россияне заказывают постоянно, отмечает руководитель военной разведки. На 22 октября они применили 330 "шахедов" (примерно 220 сбиты) и сейчас используют вторую партию.

"Они заказали около 1700 всех типов дронов, сейчас вторая партия пошла. Вы же должны понять, они заказали 1700 штук, но их еще нужно изготовить. Поэтому здесь тоже есть определенные проблемы. Но, как видите, ПВО в принципе справляется, 70% сбиты", – добавил глава ГУР.

Западные СМИ сообщали, что Иран может поставить России сотни баллистических ракет. Однако Пентагон пока не может это подтвердить.

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Марко Сировой

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