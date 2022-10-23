UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сборочный цех иранских дронов уничтожен в Сирии – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2022, 17:07
Сборочный цех иранских дронов уничтожен в Сирии – СМИ - Фото
Иллюстративное фото - обломок иранского дрона-камикадзе в Киеве (фото - Віталій Кличко, Telegram)

21 октября в окрестностях Дамаска в Сирии уничтожена линия сборки иранских беспилотников. Об этом сообщает правозащитный центр The Syrian Observatory For Human Rights (SOHR), который базируется в Великобритании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным SOHR, иранское предприятие по сборке беспилотников было полностью уничтожено в районе аэропорта недалеко от Дамаска в результате авиационного удара.

На уничтоженном объекте, как сообщается, находились сборочные блоки беспилотников и промышленное оборудование, которые были переправлены в Сирию из Ирана.

SOHR считает, что атака была осуществлена авиацией Израиля. Армия обороны Израиля традиционно не комментирует такие предположения. 

  • 2 июля израильская армия нанесла ракетный удар по объекту группировки Хезболла в окрестностях сирийского города Аль-Хамидия.
  • 16 июля ЦАХАЛ атаковал объект террористической организации ХАМАС в центральной части сектора Газа.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сирия Израиль Иран БПЛА дроны беспилотники
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 