Сборочный цех иранских дронов уничтожен в Сирии – СМИ
23.10.2022, 17:07
Иллюстративное фото - обломок иранского дрона-камикадзе в Киеве (фото - Віталій Кличко, Telegram)
21 октября в окрестностях Дамаска в Сирии уничтожена линия сборки иранских беспилотников. Об этом сообщает правозащитный центр The Syrian Observatory For Human Rights (SOHR), который базируется в Великобритании.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По данным SOHR, иранское предприятие по сборке беспилотников было полностью уничтожено в районе аэропорта недалеко от Дамаска в результате авиационного удара.
На уничтоженном объекте, как сообщается, находились сборочные блоки беспилотников и промышленное оборудование, которые были переправлены в Сирию из Ирана.
SOHR считает, что атака была осуществлена авиацией Израиля. Армия обороны Израиля традиционно не комментирует такие предположения.
- 2 июля израильская армия нанесла ракетный удар по объекту группировки Хезболла в окрестностях сирийского города Аль-Хамидия.
- 16 июля ЦАХАЛ атаковал объект террористической организации ХАМАС в центральной части сектора Газа.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии