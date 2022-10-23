Сборочный цех иранских дронов уничтожен в Сирии – СМИ

21 октября в окрестностях Дамаска в Сирии уничтожена линия сборки иранских беспилотников. Об этом сообщает правозащитный центр The Syrian Observatory For Human Rights (SOHR), который базируется в Великобритании.

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По данным SOHR, иранское предприятие по сборке беспилотников было полностью уничтожено в районе аэропорта недалеко от Дамаска в результате авиационного удара.

На уничтоженном объекте, как сообщается, находились сборочные блоки беспилотников и промышленное оборудование, которые были переправлены в Сирию из Ирана.

SOHR считает, что атака была осуществлена авиацией Израиля. Армия обороны Израиля традиционно не комментирует такие предположения.

2 июля израильская армия нанесла ракетный удар по объекту группировки Хезболла в окрестностях сирийского города Аль-Хамидия.

16 июля ЦАХАЛ атаковал объект террористической организации ХАМАС в центральной части сектора Газа.

Сергій Бережний

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