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ПВО России не сработало: ВВС Израиля ударили по опорному пункту Хезболлы возле Тартуса

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 14:28
ПВО России не сработало: ВВС Израиля ударили по опорному пункту Хезболлы возле Тартуса - Фото
ЗРК С-400 и Панцирь-С1 в Хмеймиме (Фото - Минобороны РФ)

Утром 2 июля израильская армия нанесла ракетный удар по объекту группировки Хезболла в окрестностях сирийского города Аль-Хамидия. Об этом сообщает международная мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

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Объект, как сообщается, использовался антиизраильской экстремистской группировкой Хезболла в "военных и коммерческих целях".  

По данным SOHR и сообщению сирийского государственного агентства SANA, в результате ракетного удара пострадали два человека (мужчина и женщина), которые получили легкие травмы. 

Сирия заявила, что удар нанесла израильская авиация с акватории Средиземного моря. ЦАХАЛ такие сообщения традиционно не комментирует.

Отдельно отмечается, что система предупреждения об обстреле не сработала.

Издание NewsRu.co.il указывает, что город Аль-Хамидия находится поблизости от сирийского порта Тартус, где располагается "пункт материально-технического обеспечения ВМФ России". Считается, что благодаря этому Тартус прикрывает эшелонированная российская система ПВО, которая включает комплексы дальнего перехвата С-400 и ближнего перехвата Тор-М2 и Панцирь-С1. Однако ни один из этих комплексов не был задействован для перехвата ракет.

  • В марте 2022 года сообщалось, что армия РФ пыталась получить подкрепление из наемников из Сирии, в том числе боевиков исламистской группировки Хезболла. 
Сергей Бережной
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