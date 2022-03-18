Россия не достигла целей, зовет наемников из армии Асада и Хезболлы: сводка Генштаба ВСУ

Российская армия не достигла стратегических целей в Украине, вербует на подкрепление наемников из армий сирийского диктатора Башара Асада и исламистской группировки Хезболла. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что РФ не достигла на 22 день войны стратегических целей по разгрому группировок ВСУ, выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей, установлению контроля над левобережной Украиной.

Командование ВС РФ пытается восполнить потери иностранцами. По данным Генштаба, оно подобрало 1000 наемников из армии Асада и Хезболлы, главным требованием было наличие опыта городских боев. Однако боевики намерены использовать командировку в Украину как возможность попасть в страны Европы, говорят в Генштабе.

Ситуация по направлениям:

Волынское. Наступлений врага не было. Высокая вероятность провокаций российских спецслужб на украинско-беларуской границе.

Полесское. Активных наступательных действий РФ не было, враг сконцентрирован на удержании рубежей и подготовке к возможному наступлению на Киев. Однако нанесенные российским войскам потери и их морально-психологическое состояние делают невозможным возобновление наступления в ближайшей перспективе.

Северское. Враг пытается закрепиться на рубежах, восстановить боеготовность и пополнить запасы. Войска РФ продолжаю частичную блокаду Чернигова и бьют по городу из артиллерии. В направлении Броваров активных боевых действий оккупантов не было, периодические обстрелы украинских позиций из артиллерии.

Слобожанское. Войска РФ пытаются пополнить запасы и преждевременно задействуют человеческие резервы, чтобы восстановить наступление на Сумы и Харьков. Также пытаются возобновить наступление на Изюм.

Луганское и Донецкое. Враг сконцентрировал усилия на подготовке к наступлению на Северодонецк и окружении Мариуполя.

Южнобгуское. Враг обороняет занятые рубежи, пытается инженерно их обустроить. Были попытки перегруппировки и пополнения запасов. Оккупанты пытаются уничтожить систему ПВО вдоль берега Черного моря, в самой акватории проводят демонстрационные действия.

Марк Сировой

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