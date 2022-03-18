UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия не достигла целей, зовет наемников из армии Асада и Хезболлы: сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 01:52
Россия не достигла целей, зовет наемников из армии Асада и Хезболлы: сводка Генштаба ВСУ - Фото
Уничтоженная техника армии России (фото - Генштаб ВСУ)

Российская армия не достигла стратегических целей в Украине, вербует на подкрепление наемников из армий сирийского диктатора Башара Асада и исламистской группировки Хезболла. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что РФ не достигла на 22 день войны стратегических целей по разгрому группировок ВСУ, выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей, установлению контроля над левобережной Украиной.

Командование ВС РФ пытается восполнить потери иностранцами. По данным Генштаба, оно подобрало 1000 наемников из армии Асада и Хезболлы, главным требованием было наличие опыта городских боев. Однако боевики намерены использовать командировку в Украину как возможность попасть в страны Европы, говорят в Генштабе.

Ситуация по направлениям:

Волынское. Наступлений врага не было. Высокая вероятность провокаций российских спецслужб на украинско-беларуской границе.

Полесское. Активных наступательных действий РФ не было, враг сконцентрирован на удержании рубежей и подготовке к возможному наступлению на Киев. Однако нанесенные российским войскам потери и их морально-психологическое состояние делают невозможным возобновление наступления в ближайшей перспективе.

Северское. Враг пытается закрепиться на рубежах, восстановить боеготовность и пополнить запасы. Войска РФ продолжаю частичную блокаду Чернигова и бьют по городу из артиллерии. В направлении Броваров активных боевых действий оккупантов не было, периодические обстрелы украинских позиций из артиллерии.

Слобожанское. Войска РФ пытаются пополнить запасы и преждевременно задействуют человеческие резервы, чтобы восстановить наступление на Сумы и Харьков. Также пытаются возобновить наступление на Изюм.

Луганское и Донецкое. Враг сконцентрировал усилия на подготовке к наступлению на Северодонецк и окружении Мариуполя.

Южнобгуское. Враг обороняет занятые рубежи, пытается инженерно их обустроить. Были попытки перегруппировки и пополнения запасов. Оккупанты пытаются уничтожить систему ПВО вдоль берега Черного моря, в самой акватории проводят демонстрационные действия.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сводка ВСУ генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 