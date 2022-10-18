Пентагон пока не может подтвердить, что Иран пообещал РФ баллистические ракеты для войны

Пентагон не может подтвердить информацию о возможных будущих поставках иранских ракет ближнего действия России. Об этом на брифинге 18 октября заявил представитель Минобороны США, бригадный генерал Патрик Райдер, передает Reuters.

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"В настоящее время у меня нет никакой информации, подтверждающей это", – сказал Райдер.

Сегодня информагентстсво Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников и двух иранских дипломатов сообщило, что Иран в ближайшее время может поставить России несколько сотен ракет ближнего действия Zolfaghar и Fateh 110 класса "земля-земля" и еще больше дронов-камикадзе.

Сделка между РФ и Ираном была якобы достигнута 6 октября на переговорах в Москве. По словам иранского дипломата, россияне запросили дополнительные беспилотники и иранские баллистические ракеты с повышенной точностью.

По словам другого иранского дипломата, поставка произойдет максимум через 10 дней.

По оценкам Пентагона, Иран уже поставил России сотни дронов для войны против Украины.

Министерство иностранных дел заявило, что поставка Ираном боевых беспилотников России будет расцениваться как соучастие в преступлениях против Украины с соответствующими последствиями. Глава МИД предложил президенту разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Украина официально пригласила экспертов ООН проверить происхождение ударных дронов, которые Россия использовала против украинских гражданских объектов.

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Оксана Житнюк

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