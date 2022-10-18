UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пентагон пока не может подтвердить, что Иран пообещал РФ баллистические ракеты для войны

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 22:18
Пентагон пока не может подтвердить, что Иран пообещал РФ баллистические ракеты для войны - Фото
Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

Пентагон не может подтвердить информацию о возможных будущих поставках иранских ракет ближнего действия России. Об этом на брифинге 18 октября заявил представитель Минобороны США, бригадный генерал Патрик Райдер, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В настоящее время у меня нет никакой информации, подтверждающей это", – сказал Райдер.

Сегодня информагентстсво Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников и двух иранских дипломатов сообщило, что Иран в ближайшее время может поставить России несколько сотен ракет ближнего действия Zolfaghar и Fateh 110 класса "земля-земля" и еще больше дронов-камикадзе.

Сделка между РФ и Ираном была якобы достигнута 6 октября на переговорах в Москве. По словам иранского дипломата, россияне запросили дополнительные беспилотники и иранские баллистические ракеты с повышенной точностью.

По словам другого иранского дипломата, поставка произойдет максимум через 10 дней.

  • По оценкам Пентагона, Иран уже поставил России сотни дронов для войны против Украины. 
  • Министерство иностранных дел заявило, что поставка Ираном боевых беспилотников России будет расцениваться как соучастие в преступлениях против Украины с соответствующими последствиями. Глава МИД предложил президенту разорвать дипломатические отношения с Ираном.
  • Украина официально пригласила экспертов ООН проверить происхождение ударных дронов, которые Россия использовала против украинских гражданских объектов. 

Читайте также: Иранские дроны ударили по Киеву: что известно об этом оружии Путина и когда ответит Украина

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон война Иран дрон баллистическая ракета дрон-камикадзе
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 