Пентагон пока не может подтвердить, что Иран пообещал РФ баллистические ракеты для войны
Пентагон не может подтвердить информацию о возможных будущих поставках иранских ракет ближнего действия России. Об этом на брифинге 18 октября заявил представитель Минобороны США, бригадный генерал Патрик Райдер, передает Reuters.
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"В настоящее время у меня нет никакой информации, подтверждающей это", – сказал Райдер.
Сегодня информагентстсво Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников и двух иранских дипломатов сообщило, что Иран в ближайшее время может поставить России несколько сотен ракет ближнего действия Zolfaghar и Fateh 110 класса "земля-земля" и еще больше дронов-камикадзе.
Сделка между РФ и Ираном была якобы достигнута 6 октября на переговорах в Москве. По словам иранского дипломата, россияне запросили дополнительные беспилотники и иранские баллистические ракеты с повышенной точностью.
По словам другого иранского дипломата, поставка произойдет максимум через 10 дней.
- По оценкам Пентагона, Иран уже поставил России сотни дронов для войны против Украины.
- Министерство иностранных дел заявило, что поставка Ираном боевых беспилотников России будет расцениваться как соучастие в преступлениях против Украины с соответствующими последствиями. Глава МИД предложил президенту разорвать дипломатические отношения с Ираном.
- Украина официально пригласила экспертов ООН проверить происхождение ударных дронов, которые Россия использовала против украинских гражданских объектов.
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