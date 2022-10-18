Украина пригласила экспертов ООН проверить происхождение сбитых Shahed-136 – Голос Америки

Украина официально пригласила экспертов ООН проверить происхождение ударных дронов, которые Россия использовала против украинских гражданских объектов. Об этом сообщает Голос Америки.

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Голос Америки утверждает, что журналисты издания ознакомились с письмом посла Украины при ООН Сергея Кислицы генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором утверждается, что применяемые Россией дроны произведены в Иране и что их экспорт в Россию является нарушением резолюции Совета безопасности ООН.

В письме, в частности, сказано, что "в конце августа 2022 года беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серий Mohajer и Shahed были переданы из Ирана в Россию. Украина считает, что это, вероятно, часть плана Ирана экспортировать сотни БПЛА в Россию. Параграф 4 приложения B к резолюции Совета безопасности ООН 2231 запрещает передачу из Ирана любых предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, перечисленных в приложении S/2015/546, если это не одобрено Советом безопасности в каждом частном случае".

Кислица утверждает, что оба вида дронов, поставленных Ираном в Россию, имеют параметры оружия, запрещенного для экспорта.

Резолюция Совета Безопасности 2231 предусматривает, в частности, эмбарго для Ирана на экспорт определенных видов оружия, без согласования с Совбезом ООН.

Иран на официальном уровне продолжает утверждать, что не поставлял дроны России.

По данным Reuters, в Евросоюзе пока не спешат с санкциями против Ирана, так как хотят "найти независимые доказательства использования Россией иранских беспилотников в Украине".

18 октября в Пентагоне заявили, что Иран поставил России сотни дронов для войны против Украины.

МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины, а Дмитрий Кулеба заявил, что вносит на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном.

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Сергій Бережний

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