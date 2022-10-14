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ЕС пытается найти "независимые свидетельства" использования иранских дронов против Украины

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 17:29
ЕС пытается найти
БПЛА Mohajer-6 (Фото - Twitter Минобороны)

Главы МИД стран Евросоюза, собравшиеся в понедельник в Люксембурге, пока не будут принимать решение о введении дополнительных санкций против Ирана за продажу России ударных беспилотников. Об этом заявил Reuters высокопоставленный представитель ЕС.

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Причиной того, что решение вопроса отложено, источник агентства назвал желание Евросоюза "найти независимые доказательства использования Россией иранских беспилотников в Украине".

Несмотря на то что в Украине сбиты и упали десятки БПЛА Shahed-136, Иран на официальном уровне продолжает утверждать, что не поставлял дроны России.

Читайте также: "Мобильные охотники за мопедами". Ким показал иранские дроны, сбитые не ПВО: фото

Сергій Бережний
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санкции Иран евросоюз БПЛА ударные дроны Mohajer-6 Shahed-136
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