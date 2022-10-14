ЕС пытается найти "независимые свидетельства" использования иранских дронов против Украины

Главы МИД стран Евросоюза, собравшиеся в понедельник в Люксембурге, пока не будут принимать решение о введении дополнительных санкций против Ирана за продажу России ударных беспилотников. Об этом заявил Reuters высокопоставленный представитель ЕС.

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Причиной того, что решение вопроса отложено, источник агентства назвал желание Евросоюза "найти независимые доказательства использования Россией иранских беспилотников в Украине".

Несмотря на то что в Украине сбиты и упали десятки БПЛА Shahed-136, Иран на официальном уровне продолжает утверждать, что не поставлял дроны России.

Первый БПЛА Shahed-136 был сбит не позже 20 сентября.

23 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили, что впервые сбили беспилотник Mohaher-6, и опубликовали видео, как его буксируют.

23 сентября МИД лишил посла Ирана в Украине аккредитации и решил сократить количество дипломатического персонала иранского посольства.

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Сергій Бережний

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