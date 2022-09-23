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Еще один "иранец". ВСУ впервые сбили беспилотник Mohajer-6 – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 20:49
Видео: Воздушные силы ВСУ
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Украинские военнослужащие 23 сентября впервые сбили ударный беспилотный летальный аппарат Mohajer-6 иранского производства. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Украинские зенитчики сбили на юге многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6, предназначенный для ведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения.

Этот БПЛА способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Максимальный взлетный вес – 600 кг, полезная нагрузка – 100 кг, дальность полета – 200 км, максимальная скорость – 200 км/ч, продолжительность полета – 12 часов, а максимальная высота полета – 5,4 км.

В июле глава МИД Ирана назвал "беспочвенными" заявления официальных лиц США, что Иран скоро передаст России беспилотники для войны против Украины. 

  • 20 сентября украинская ППО сбила Shahed-136 в Николаевской области.
  • 22 сентября ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.
  • Сегодня Воздушные силы сообщили о ликвидации еще шести дронов Shahed-136 иранского производства.

Читайте также: У Зеленского заявили о шагах Ирана против Украины из-за иранских дронов у армии РФ

Оксана Житнюк
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война Иран дрон беспилотник Mohajer-6
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