Украинские военнослужащие 23 сентября впервые сбили ударный беспилотный летальный аппарат Mohajer-6 иранского производства. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Украинские зенитчики сбили на юге многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6, предназначенный для ведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения.

Этот БПЛА способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Максимальный взлетный вес – 600 кг, полезная нагрузка – 100 кг, дальность полета – 200 км, максимальная скорость – 200 км/ч, продолжительность полета – 12 часов, а максимальная высота полета – 5,4 км.

В июле глава МИД Ирана назвал "беспочвенными" заявления официальных лиц США, что Иран скоро передаст России беспилотники для войны против Украины.

20 сентября украинская ППО сбила Shahed-136 в Николаевской области.

22 сентября ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.

Сегодня Воздушные силы сообщили о ликвидации еще шести дронов Shahed-136 иранского производства.

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Оксана Житнюк

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