ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре иранских дрона-камикадзе Shahed-136 армии РФ

Украинские силы двумя ракетами уничтожили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В четверг, 22 сентября, около 20:00 в Николаевской области воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.

Shahed-136 имеет вес около 200 кг и размах крыльев 2,5 метра.

16 сентября спикер ВС ВСУ Юрий Игнат впервые подтвердил уничтожение иранских беспилотников, которые Россия использует против Украины. По его данным, речь идет о дроне-камикадзе, фактически "барражирующем боеприпасе". 20 сентября украинская ППО сбила Shahed-136 в Николаевской области.

В июле глава МИД Ирана назвал "беспочвенными" заявления официальных лиц США, что Иран скоро передаст России беспилотники для войны против Украины.

30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.

14 сентября британская разведка сообщила, что российские оккупанты, вероятно, начали использовать иранские беспилотники Shahed-136 на войне против Украины.

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Оксана Житнюк

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