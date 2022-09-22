ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре иранских дрона-камикадзе Shahed-136 армии РФ
Украинские силы двумя ракетами уничтожили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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В четверг, 22 сентября, около 20:00 в Николаевской области воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.
Shahed-136 имеет вес около 200 кг и размах крыльев 2,5 метра.
16 сентября спикер ВС ВСУ Юрий Игнат впервые подтвердил уничтожение иранских беспилотников, которые Россия использует против Украины. По его данным, речь идет о дроне-камикадзе, фактически "барражирующем боеприпасе". 20 сентября украинская ППО сбила Shahed-136 в Николаевской области.
- В июле глава МИД Ирана назвал "беспочвенными" заявления официальных лиц США, что Иран скоро передаст России беспилотники для войны против Украины.
- 30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.
- 14 сентября британская разведка сообщила, что российские оккупанты, вероятно, начали использовать иранские беспилотники Shahed-136 на войне против Украины.
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