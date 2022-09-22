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ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре иранских дрона-камикадзе Shahed-136 армии РФ

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 23:00
ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре иранских дрона-камикадзе Shahed-136 армии РФ - Фото
Иллюстративное фото - Стратком ВСУ

Украинские силы двумя ракетами уничтожили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В четверг, 22 сентября, около 20:00 в Николаевской области воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбили сразу четыре российских дрона-камикадзе Shahed-136.

Shahed-136 имеет вес около 200 кг и размах крыльев 2,5 метра.

ВСУ двумя ракетами уничтожили сразу четыре иранских дрона-камикадзе Shahed-136 армии РФ

16 сентября спикер ВС ВСУ Юрий Игнат впервые подтвердил уничтожение иранских беспилотников, которые Россия использует против Украины. По его данным, речь идет о дроне-камикадзе, фактически "барражирующем боеприпасе". 20 сентября украинская ППО сбила Shahed-136 в Николаевской области.

Читайте также: Украина запросила у Израиля разведданные о военной поддержке Ираном армии РФ – Axios

Оксана Житнюк
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война Иран дрон беспилотник воздушные силы Shahed-136
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