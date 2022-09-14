Россия, вероятно, начала использовать иранские беспилотники в Украине — разведка Британии

Российские оккупанты, вероятно, начали использовать иранские беспилотники Shahed-136 UAV на войне против Украины. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что 13 сентября стало известно, что Вооруженные Силы Украины в ходе продолжающегося успешного наступления якобы сбили под Купянском БПЛА Shahed-136 UAV.

Shahed-136 — ударный БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью полета 2500 км, подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при нападениях на Ближнем Востоке, в том числе против нефтяного танкера MT MERCER STREET в июле 2021 года, отметили британцы.

Россия почти наверняка все чаще закупает оружие у государств, которые находятся под жесткими санкциями, таких как Иран и Северная Корея, поскольку ее собственные запасы истощаются.

Потеря иранского БПЛА вблизи линии фронта говорит о том, что существует реальная возможность того, что Россия пытается использовать эту систему для нанесения тактических ударов, а не по стратегическим целям в глубине украинской территории, констатировали в сводке.

26 июля в Белом доме заявили, что не видят "никаких признаков" закупки РФ иранских дронов. Госдеп США обещал ввести новые санкции против Ирана в случае таких поставок БПЛА.

12 августа в США подтвердили, что последние недели россияне учатся управлять иранскими БПЛА.

30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.

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Дмитро Гриниченко

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