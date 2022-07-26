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США не видят никаких признаков закупки Россией дронов у Ирана – Кирби

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 23:35
США не видят никаких признаков закупки Россией дронов у Ирана – Кирби - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

Белый дом не видит "никаких признаков" закупки Россией иранских беспилотников. Об этом заявил координатор по вопросам стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает корреспондент издания Politico в Пентагоне Лара Селигман.

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"У Белого дома нет "никаких признаков каких-либо поставок или закупок иранских беспилотников российским министерством обороны", — заявил представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби", – написала журналистка.

Однако сам факт того, что российский диктатор Владимир Путин добивался сделки, показывает, что санкции действуют, добавил Кирби.

  • 11 июля советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы "готовится предоставить РФ до нескольких сотен БПЛА, включая ударные БПЛА".
  • 13 июля МИД Ирана ответил, что Тегеран не продавал РФ военную технику, включая беспилотники, для ведения войны против Украины.
  • 16 июля Салливан заявил, что официальные лица РФ за последние недели как минимум дважды летали в Иран, чтобы договориться о приобретении ударных беспилотников для использования их в войне против Украины.
  • 22 июля мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) со ссылкой на свои источники сообщила о ракетном ударе Израиля по предприятию по производству иранских беспилотников в окрестностях Дамаска, Сирия.
Вадим Ребрина
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Россия Иран БПЛА джон кирби
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