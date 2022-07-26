США не видят никаких признаков закупки Россией дронов у Ирана – Кирби

Белый дом не видит "никаких признаков" закупки Россией иранских беспилотников. Об этом заявил координатор по вопросам стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает корреспондент издания Politico в Пентагоне Лара Селигман.

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"У Белого дома нет "никаких признаков каких-либо поставок или закупок иранских беспилотников российским министерством обороны", — заявил представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби", – написала журналистка.

Однако сам факт того, что российский диктатор Владимир Путин добивался сделки, показывает, что санкции действуют, добавил Кирби.

11 июля советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы "готовится предоставить РФ до нескольких сотен БПЛА, включая ударные БПЛА".

13 июля МИД Ирана ответил, что Тегеран не продавал РФ военную технику, включая беспилотники, для ведения войны против Украины.

16 июля Салливан заявил, что официальные лица РФ за последние недели как минимум дважды летали в Иран, чтобы договориться о приобретении ударных беспилотников для использования их в войне против Украины.

22 июля мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) со ссылкой на свои источники сообщила о ракетном ударе Израиля по предприятию по производству иранских беспилотников в окрестностях Дамаска, Сирия.

Вадим Ребрина

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