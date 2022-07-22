Израиль ударил по предприятию по производству иранских беспилотников в Сирии – SOHR

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) со ссылкой на свои источники сообщила о ракетном ударе Израиля по предприятию по производству иранских беспилотников в окрестностях Дамаска, Сирия.

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Согласно сообщению, погибли три человека несирийской национальности и двое "коллаборационистов", сотрудничавших с ливанской Хезболлой. Они были убиты в районе предприятия по производству иранских беспилотников недалеко от района Сайеда-Зейнаб. Также трое сирийцев были убиты на военных позициях, где размещались батареи ПВО.

По данным SOHR, израильские ракеты поразили офисы разведывательной службы Военно-воздушных сил, офис старшего офицера и автомобиль в периметре авиабазы Аль-Маза. Кроме того, ракеты попали по позициям возле контрольно-пропускного пункта в периметре авиабазы, по шоссе Аль-Маза и иранскому складу в районе Сайеда-Зейнаб, полностью уничтожив его.

Израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на связанное с оппозицией сирийское издание Orient News сообщила, что авиаудары были нанесены по заводу по производству беспилотников в Сайеда-Зейнаб и скоплению иранских боевиков неподалеку, в результате чего погибли не менее 10 боевиков.

"Армия обороны Израиля действовала в Сирии прошлой ночью", — заявил израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай радио KAN Reshet Bet. Израильские официальные лица обычно не комментируют авиаудары в Сирии. "Мы продолжаем защищать наши интересы безопасности", – сказал он.

11 июля советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы "готовится предоставить РФ до нескольких сотен БПЛА, включая ударные БПЛА".

13 июля МИД Ирана ответил, что Тегеран не продавал РФ военную технику, включая беспилотники для ведения войны против Украины.

16 июля Салливан заявил, что официальные лица РФ за последние недели как минимум дважды летали в Иран, чтобы договориться о приобретении ударных беспилотников для использования их в войне против Украины.

18 июля в Госдепе заявили, что США введут новые санкции против Ирана, если эта страна будет поставлять России беспилотники.

Вадим Ребрина

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