Израиль ударил по предприятию по производству иранских беспилотников в Сирии – SOHR
Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) со ссылкой на свои источники сообщила о ракетном ударе Израиля по предприятию по производству иранских беспилотников в окрестностях Дамаска, Сирия.
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Согласно сообщению, погибли три человека несирийской национальности и двое "коллаборационистов", сотрудничавших с ливанской Хезболлой. Они были убиты в районе предприятия по производству иранских беспилотников недалеко от района Сайеда-Зейнаб. Также трое сирийцев были убиты на военных позициях, где размещались батареи ПВО.
По данным SOHR, израильские ракеты поразили офисы разведывательной службы Военно-воздушных сил, офис старшего офицера и автомобиль в периметре авиабазы Аль-Маза. Кроме того, ракеты попали по позициям возле контрольно-пропускного пункта в периметре авиабазы, по шоссе Аль-Маза и иранскому складу в районе Сайеда-Зейнаб, полностью уничтожив его.
Израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на связанное с оппозицией сирийское издание Orient News сообщила, что авиаудары были нанесены по заводу по производству беспилотников в Сайеда-Зейнаб и скоплению иранских боевиков неподалеку, в результате чего погибли не менее 10 боевиков.
"Армия обороны Израиля действовала в Сирии прошлой ночью", — заявил израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай радио KAN Reshet Bet. Израильские официальные лица обычно не комментируют авиаудары в Сирии. "Мы продолжаем защищать наши интересы безопасности", – сказал он.
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