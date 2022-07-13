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Иран утверждает, что после 24 февраля не продавал России дроны для войны против Украины

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 11:18
Иран утверждает, что после 24 февраля не продавал России дроны для войны против Украины - Фото
Нассер Канаани (фото - МИР Ирана)

Министерство иностранных дел Ирана утверждает, что официальный Тегеран не продавал России военную технику, включая беспилотники, для ведения войны против Украины. Ведомство Хосейна Амира Абдоллахияна заверило, что страна избегает любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации боевых действий.

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11 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы "в ускоренном порядке готовится предоставить РФ до нескольких сотен БПЛА, включая ударные БПЛА".

Отвечая на вопрос СМИ о таких высказываниях, представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что сотрудничество между Ираном и РФ "началось еще до начала войны" против Украины.

"И в последнее время в этом отношении не произошло никаких конкретных событий", – добавил он.

По его словам, позиция Тегерана по войне РФ против Украины "абсолютно ясна и неоднократно заявлялась официально".

Иран утверждает, что после 24 февраля не продавал России дроны для войны против Украины

Читайте также: Россия получает контрабандное оружие из Ирака для войны в Украине – The Guardian

Евгений Пилипенко
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война Иран дрон БПЛА военная помощь Нассер Канаани Хосейн Амир Абдоллахиян
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