Иран утверждает, что после 24 февраля не продавал России дроны для войны против Украины
Министерство иностранных дел Ирана утверждает, что официальный Тегеран не продавал России военную технику, включая беспилотники, для ведения войны против Украины. Ведомство Хосейна Амира Абдоллахияна заверило, что страна избегает любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации боевых действий.
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11 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы "в ускоренном порядке готовится предоставить РФ до нескольких сотен БПЛА, включая ударные БПЛА".
Отвечая на вопрос СМИ о таких высказываниях, представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что сотрудничество между Ираном и РФ "началось еще до начала войны" против Украины.
"И в последнее время в этом отношении не произошло никаких конкретных событий", – добавил он.
По его словам, позиция Тегерана по войне РФ против Украины "абсолютно ясна и неоднократно заявлялась официально".
- В июне 2022 года Иран провел второе испытание ракеты-носителя собственного производства.
- 10 июля стало известно, что Иран запустил обогащение урана до "оружейного" уровня. В начале лета в CNN писали, что Иран "как никогда близок к созданию ядерного оружия".
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