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Иран запустил обогащение урана до "оружейного" уровня

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 12:42
Иран запустил обогащение урана до
Иллюстративное изображение (Фото - EPA)

Официальные лица в Иране подтвердили информацию МАГАТЭ о запуске центрифуг нового поколения для обогащения урана. Об этом пишет Anadolu.

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Ранее МАГАТЭ опубликовал отчет, в котором сообщалось о запуске в Иране новых центрифуг для обогащения урана до более высокого уровня.

Официальный представитель Агентства по атомной энергии Ирана Бехруз Кемальвенди подтвердил эту информацию в эфире иранского государственного телевидения. Он сказал, что Тегеран сообщил МАГАТЭ о закачке газа в новую цепь центрифуг IR6 в Фордо для ускорения обогащения урана, добавив, что "международные СМИ преувеличили значение этой информации в определенных целях".

Кемальвенди также сообщил, что на новой системе центрифуг удалось добиться обогащения урана до 20%, о чем Иран также отчитался МАГАТЭ.

СПРАВКА. Изотоп урана-235 с содержанием до 20% называют низкообогащенным и используют (начиная с концентрации 2-5%) в энергетических реакторах. Тот же изотоп с содержанием от 20% называют высокообогащенным или "оружейным", так как он может использоваться в термоядерном оружии в качестве оболочки заряда.

В 2015 году Иран и пять постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, США, Китай, Франция, Россия) плюс Германия подписали соглашение, которое ставит под контроль ядерную деятельность Тегерана в обмен на отмену санкций. Однако США по инициативе Дональда Трампа, который называл соглашение "плохим", вышли из соглашения в 2018 году, что создало для Ирана повод отказаться от соглашения в целом. В 2019 году Иран заявил, что официально начал выход из ядерной сделки.

  • В феврале 2021 года президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана за рамками ядерной сделки 2015 года.
  • В июне 2022 года сообщалось, что Тегеран существенно увеличил темпы обогащения урана и отключил камеры МАГАТЭ, установленные для мониторинга ключевых ядерных объектов страны.

Читайте также: Премьер Израиля: Ядерная программа Ирана – у переломного момента. И наше терпение тоже

Сергей Бережной
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Иран ядерная программа обогащение урана ядерная сделка МАГАТЭ
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