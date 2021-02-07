США не снимут санкции с Ирана, пока он не вернется к условиям ядерной сделки – Байден

США не снимут санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана за рамками ядерной сделки 2015 года. Об этом президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CBS News.

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На вопрос, снимут ли США санкции с Ирана первыми, чтобы вернуть его за стол переговоров, Байден ответил: "Нет".

Он утвердительно кивнул на слова журналистки: "Они сначала должны остановить обогащение урана".

Вчера вечером, 6 января, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна не будет возвращать работы в области атомной энергетики к условиям ядерной сделки, пока США не снимут все санкции, отмечает телеканал.

В январе 2020 года в Иране заявили, что могут обогащать уран в любом процентном соотношении.

В июне 2020 года объемы обогащенного урана в Иране в восемь раз превысили лимиты, установленные соглашением 2015 года.

В ноябре 2020 года президент Ирана Рухани призвал Байдена вернуть США к ядерной сделке.

4 января 2021 года Иран начал обогащать уран до 20%, по условиям ядерной сделки этот уровень не должен превышать 4%.

Денис Юдин

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