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США не снимут санкции с Ирана, пока он не вернется к условиям ядерной сделки – Байден

07.02.2021, 20:37
США не снимут санкции с Ирана, пока он не вернется к условиям ядерной сделки – Байден - Фото
Джо Байден (Фото – Stefani Reynolds, EPA)

США не снимут санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана за рамками ядерной сделки 2015 года. Об этом президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CBS News.

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На вопрос, снимут ли США санкции с Ирана первыми, чтобы вернуть его за стол переговоров, Байден ответил: "Нет".

Он утвердительно кивнул на слова журналистки: "Они сначала должны остановить обогащение урана".

Вчера вечером, 6 января, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна не будет возвращать работы в области атомной энергетики к условиям ядерной сделки, пока США не снимут все санкции, отмечает телеканал.

Денис Юдин
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али хаменеи санкции Иран ядерная сделка джо байден
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