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Иран в 8 раз превысил лимит по обогащению урана и не пускает МАГАТЭ на объекты

Иран в 8 раз превысил лимит по обогащению урана и не пускает МАГАТЭ на объекты - Фото
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото: EPA)
05.06.2020, 21:33

В МАГАТЭ обеспокоены тем, что Иран в восемь раз превысил лимит по обогащению урана и не пускает международных экспертов на объекты

В Иране объемы обогащенного урана достигли 1,571 тонны и таким образом в восемь раз превысили лимит, установленный ядерным соглашением 2015 года. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Deutsche Welle.

В МАГАТЭ заявили, что серьезно обеспокоены тем, что в течение четырех месяцев Тегеран отказывается допустить международных экспертов агентства на два объекта, на которых могут проводиться секретные ядерные разработки и исследования.

Уточняется, что агентство часто использует спутниковое наблюдение для мониторинга объектов, к которым оно не имеет доступа.

Отмечается, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратился к иранским властям с требованием немедленно начать сотрудничество с организацией.

  • 15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки (возобновляет работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно".
  • 5 января Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами.
  • 7 января Иран заявил, что считает, что ядерная сделка 2015 года не утратила силу, несмотря на отступление Тегерана от части его положений.
  • 16 января Рухани сказал, что Иран сейчас обогащает больше урана, чем до того, как была заключена ядерная сделка.
  • 22 января Рухани заявил, что Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием, вне зависимости от того, участвует он в ядерной сделке или нет.

Читайте также: США ввели санкции против России и трех стран за помощь ракетной программе Ирана

Наталия Медведева
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МАГАТЭ Иран уран ядерная программа Рафаэль Гросси
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