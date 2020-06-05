Иран в 8 раз превысил лимит по обогащению урана и не пускает МАГАТЭ на объекты

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото: EPA)

В Иране объемы обогащенного урана достигли 1,571 тонны и таким образом в восемь раз превысили лимит, установленный ядерным соглашением 2015 года. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Deutsche Welle.

В МАГАТЭ заявили, что серьезно обеспокоены тем, что в течение четырех месяцев Тегеран отказывается допустить международных экспертов агентства на два объекта, на которых могут проводиться секретные ядерные разработки и исследования.

Уточняется, что агентство часто использует спутниковое наблюдение для мониторинга объектов, к которым оно не имеет доступа.

Отмечается, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обратился к иранским властям с требованием немедленно начать сотрудничество с организацией.

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