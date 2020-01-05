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Иран отказался от любых ограничений на обогащение урана

Иран отказался от любых ограничений на обогащение урана - Фото
Президент Ирана Хасан Роухани инспектирует ядерный объект (Фото - EPA)
05.01.2020, 21:10

Обещания об отказе от разработки ядерного оружия пока не отозваны

Иран отказывается от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

"Иран продолжит обогащение урана без ограничений и основываясь на своих технических нуждах", - говорится в правительственном заявлении, процитированном на телевидении.

ПО сообщению AP, в заявлении подчеркивается, что Иран остается открытым к отношениям с европейскими партнерами, которые до сих пор не смогли предложить Тегерану способ продавать нефть в обход санкций США. Также Иран не отзывает данные ранее обещания не разрабатывать ядерное оружие.

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Иран обогащение урана ядерная сделка
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