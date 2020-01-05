Иран отказался от любых ограничений на обогащение урана

Иран отказывается от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирана.
"Иран продолжит обогащение урана без ограничений и основываясь на своих технических нуждах", - говорится в правительственном заявлении, процитированном на телевидении.
ПО сообщению AP, в заявлении подчеркивается, что Иран остается открытым к отношениям с европейскими партнерами, которые до сих пор не смогли предложить Тегерану способ продавать нефть в обход санкций США. Также Иран не отзывает данные ранее обещания не разрабатывать ядерное оружие.
15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки (возобновляет работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно".
Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.
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