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Парламент Ирака требует вывода войск США с территории страны

Парламент Ирака требует вывода войск США с территории страны - Фото
Адиль Абдул-Махди (Фото - Mohammed Messara - EPA)
05.01.2020, 17:06

О принятии подобной резолюции к парламенту обратился премьер-министр Ирака

Парламент Ирака принял резолюцию, в которой призывает правительство отозвать запрос на военную помощь со стороны США, сообщает CNBC.

В резолюции говорится, что правительство Ирака должно обеспечить государственную монополию на оружие и работать над тем, чтобы прекратить присутствие иностранных войск в стране.

На принятии подобной резолюции сегодня настаивал в обращении к парламенту премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди.

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