Парламент Ирака требует вывода войск США с территории страны

Адиль Абдул-Махди (Фото - Mohammed Messara - EPA)

Парламент Ирака принял резолюцию, в которой призывает правительство отозвать запрос на военную помощь со стороны США, сообщает CNBC.

В резолюции говорится, что правительство Ирака должно обеспечить государственную монополию на оружие и работать над тем, чтобы прекратить присутствие иностранных войск в стране.

На принятии подобной резолюции сегодня настаивал в обращении к парламенту премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди.

31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска .

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

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