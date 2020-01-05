Парламент Ирака требует вывода войск США с территории страны

Парламент Ирака принял резолюцию, в которой призывает правительство отозвать запрос на военную помощь со стороны США, сообщает CNBC.
В резолюции говорится, что правительство Ирака должно обеспечить государственную монополию на оружие и работать над тем, чтобы прекратить присутствие иностранных войск в стране.
На принятии подобной резолюции сегодня настаивал в обращении к парламенту премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди.
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