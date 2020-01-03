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США обстреляли колонну в аэропорту Багдада: убит иранский генерал

США обстреляли колонну в аэропорту Багдада: убит иранский генерал - Фото
сгоревший автомобиль вблизи грузового терминала (фото - inma_ksa,Twitter)
03.01.2020, 06:58

Ракеты взорвались возле грузового терминала. В Пентагоне называют удар "оборонительным"

В результате авиаудара США по автоколонне в аэропорту Багдада был убит иранский генерал-майор Корпуса стражей исламской революции, командующий элитным подразделением Эль-Кудс, Касем Сулеймани. Об этом сообщает Reuters.

Также погиб один из главарей иракских ополченцев Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявляют, что удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак. По данным Bloomberg, атаку нанесли по приказу президента США Дональда Трампа.

Иракские военизированные группировки подтвердили смерть своих лидеров. Они заявили, что высокопоставленных военных убили на дороге, ведущей от зала прилетов в город - три ракеты взорвались возле грузового терминала. По их данным, погибли пять членов военизированных групп и двое "гостей".

Как сообщает Reuters, убитый генерал Сулеймани играл ключевую роль в боевых действиях в Сирии и Ираке. Он способствовал распространению иранского влияния на Ближнем Востоке. За последние два десятилетия он пережил несколько попыток покушения со стороны западных, израильских и арабских спецслужб.

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обстрел авиаудар аэропорт атака Багдад Касем Сулеймани Абу Махди аль-Мухандис
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