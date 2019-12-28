По базе американских военных в Ираке ударили ракетами

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Не менее восьми ракет были выпущены по военной базе К1 в северном Ираке около города Киркук 28 декабря, погиб один американский инструктор . Об этом сообщает Deutsche Welle.

Еще несколько американских и иракских военных получили ранения.

По информации телеканала Al-Sumaria, в результате обстрела на базе, где находятся американские и иракские солдаты, загорелись склады.

Сообщается, что иракские силы безопасности обнаружили невдалеке от базы установку реактивной системы залпового огня. О причастности к атаке пока никто не заявил. В данном районе наблюдается активность боевиков террористической группировки Исламское государство.

В последнее время на базы, где находятся американские военнослужащие, участились атаки со стороны проиранских группировок.