Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Ираке протесты: 60 погибших, тысячи пострадавших - фото

В Ираке протесты: 60 погибших, тысячи пострадавших - фото - Фото
Фото: EPA-EFE/MURTAJA LATEEF
05.10.2019, 09:25

Страну охватили протесты из-за коррупции и безработицы

Количество погибших в ходе антиправительственных протестов в Ираке возросло до 60 человек. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на анонимного сотрудника Министерства здравоохранения Ирака. 

Среди погибших есть и сотрудники правоохранительных органов. 

Количество раненых составляет более 2500 человек. 

Протесты в Ираке начались 1 октября. 

Премьер-министр Ирака Адель Абдельмахди заявил, что правительство приложит необходимые усилия для облегчения проблем населения, улучшения качества услуг и открытия рабочих мест: "Призываем политические силы к сотрудничеству  с правительством во имя обеспечения условий, необходимых для осуществления реформ".

Напишите нам
протесты ирак
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 