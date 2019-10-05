В Ираке протесты: 60 погибших, тысячи пострадавших - фото

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Количество погибших в ходе антиправительственных протестов в Ираке возросло до 60 человек. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на анонимного сотрудника Министерства здравоохранения Ирака.

Среди погибших есть и сотрудники правоохранительных органов.

Количество раненых составляет более 2500 человек.

Протесты в Ираке начались 1 октября.

Премьер-министр Ирака Адель Абдельмахди заявил, что правительство приложит необходимые усилия для облегчения проблем населения, улучшения качества услуг и открытия рабочих мест: "Призываем политические силы к сотрудничеству с правительством во имя обеспечения условий, необходимых для осуществления реформ".