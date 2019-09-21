В Египте проходят протесты: полиция применяет слезоточивый газ

В Египте проходят протесты против действующего президента Абделя Фаттах аль-Сиси, которого недавно обвинили в коррупции. Об этом сообщает BBC.

Как информирует агентство, сотни людей заполонили площадь Тахрир в Каире - ключевое место египетской революции, прошедшей в 2011 году.

Протестующие требовали отставку главы государства из-за обвинений в коррупции.

Полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Ранее египетский бизнесмен и актер Мохаммед Али опубликовал в интернете серию видеороликов, в которых обвинил лидера страны в том, что он тратит миллионы на роскошные дома и отели, в то время как граждане Египта живут в бедности.

В последние годы Египет проводит политику жесткой экономии.