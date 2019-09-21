Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Протесты начались из-за обвинений действующего президента Египта в коррупции

В Египте проходят протесты против действующего президента Абделя Фаттах аль-Сиси, которого недавно обвинили в коррупции. Об этом сообщает BBC

Как информирует агентство, сотни людей заполонили площадь Тахрир в Каире - ключевое место египетской революции, прошедшей в 2011 году. 

Протестующие требовали отставку главы государства из-за обвинений в коррупции. 

Полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ. 

Ранее египетский бизнесмен и актер Мохаммед Али опубликовал в интернете серию видеороликов, в которых обвинил лидера страны в том, что он тратит миллионы на роскошные дома и отели, в то время как граждане Египта живут в бедности. 

В последние годы Египет проводит политику жесткой экономии.

  • 14 сентября президент США Дональд Трамп назвал президента Египта "любимым диктатором"
  • 3 июня 2014 года Высшая избирательная комиссия объявила официальные итоги выборов, по которым Абдель-Фаттаха аль-Сиси набрал 96,91% голосов избирателей (23,7 млн человек), Хамдин Сабахи - 3,09%.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Египет, протесты, тахрир
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Египте проходят протесты: полиция применяет слезоточивый газ
В Египте проходят протесты: полиция применяет слезоточивый газ
Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского на 10 млн гривень
Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского на 10 млн гривень
В Британии создали биопластик из рыбных отходов: видео
В Британии создали биопластик из рыбных отходов: видео
Зеленский - самый футуристический политик в мире. Интервью с Нилом Фергюсоном
Проще телепортацию: Криклий отказался от проекта Hyperloop
Транспорт Проще телепортацию: Криклий отказался от проекта Hyperloop
Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов за "евробляхи"
Авто Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов за "евробляхи"
Популярное
фото/видео
В Египте проходят протесты: полиция применяет слезоточивый газ
В Египте проходят протесты: полиция применяет слезоточивый газ
Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского на 10 млн гривень
Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского на 10 млн гривень 07:24
В Британии создали биопластик из рыбных отходов: видео
В Британии создали биопластик из рыбных отходов: видео 20.09.19, 23:10
Освобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фото
Освобожденный моряк вернулся в родной Донбасс: фото 20.09.19, 22:08
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 