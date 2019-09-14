Трамп назвал президента Египта "любимым диктатором" - WSJ

На саммите G7 президент США Дональд Трамп назвал президента Египта Абдель Фаттах аль-Сиси "своим любимым диктатором". Об этом сообщает Wall Street Journal.
Издание отмечает, что перед встречей Трампа и египетских политиков на саммите "Большой семерки", который прошел в французском Биаррице, президент США громко задал вопрос: "Где мой любимый диктатор?".
WSJ сообщает, что после этого в комнате повисла тишина, но свидетели случившегося не исключают, что президент США просто пошутил.
Читайте также: Трамп: Ким не хочет разочаровывать своего друга, президента США