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Трамп назвал президента Египта "любимым диктатором" - WSJ

Трамп назвал президента Египта "любимым диктатором" - WSJ - Фото
Фото: EPA/JASON SZENES
14.09.2019, 11:21

Таким образом, американский президент пытался узнать, где находится в данный момент его египетский коллега Абдель Фаттах аль-Сиси

На саммите G7 президент США Дональд Трамп назвал президента Египта Абдель Фаттах аль-Сиси "своим любимым диктатором". Об этом сообщает Wall Street Journal

Издание отмечает, что перед встречей Трампа и египетских политиков на саммите "Большой семерки", который прошел в французском Биаррице, президент США громко задал вопрос: "Где мой любимый диктатор?". 

WSJ сообщает, что после этого в комнате повисла тишина, но свидетели случившегося не исключают, что президент США просто пошутил. 

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дональд трамп Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси
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