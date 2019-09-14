Трамп назвал президента Египта "любимым диктатором" - WSJ

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На саммите G7 президент США Дональд Трамп назвал президента Египта Абдель Фаттах аль-Сиси "своим любимым диктатором". Об этом сообщает Wall Street Journal.

Издание отмечает, что перед встречей Трампа и египетских политиков на саммите "Большой семерки", который прошел в французском Биаррице, президент США громко задал вопрос: "Где мой любимый диктатор?".

WSJ сообщает, что после этого в комнате повисла тишина, но свидетели случившегося не исключают, что президент США просто пошутил.

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