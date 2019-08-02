Трамп: Ким не хочет разочаровывать своего друга, президента США

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын не будет способствовать эскалации напряжения, поскольку его стране есть что приобретать и есть что терять. Об этом американский лидер сообщил в Twitter.

"Северная Корея может очень многое приобрести, но еще большее может потерять. Ким желает для своей страны светлого будущего. Он мудр и поступит правильно. Он не захочет разочаровывать своего друга, президента Трампа!" - заявил политик.

Трамп также заявил, что проведение Северной Кореей испытаний ракет малой дальности не нарушает его договоренностей с Ким Чен Ыном.

"Возможно, КНДР нарушает резолюции ООН. Эти испытания ракет не являются нарушением нашего (США и КНДР, – ред.) Сингапурского соглашения. Мы ударили по рукам, не сказав ни слова о ракетах малой дальности", - написал Трамп.

Ранее Трамп заявил журналистам, что его не волнуют испытания ракет малой дальности Северной Кореей.

В ночь на второе августа КНДР вновь запустила неопознанные ракеты.

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