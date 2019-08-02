Трамп о ракетных тестах КНДР: У меня с этим нет никаких проблем

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Хозяин Белого дома считает, что Северная Корея сейчас испытывает ракеты небольшого радиуса поражения, "как и многие другие страны"

Американский лидер Дональд Трамп не переживает из-за участившихся ракетных испытаний армии КНДР: по его мнению, эти тесты не нарушают его с Ким Чен Ыном, диктатором Северной Кореи, договоренности. Об этом он заявил в комментарии журналистам, когда ему поставили соответствующий вопрос.

Президент США считает, что "все под контролем", и такими пусками заокеанский коллега вовсе не пытается как-то на него повлиять.

"Это ракеты меньшей дальности... Мы никогда не заключали соглашений на эту тему. У меня с этим нет никакой проблемы. Посмотрим, что будет. Но это ракеты меньшей дальности, они очень стандартные. Многие другие страны их испытывают", - заявил он.

По словам Трампа, он с лидером КНДР обсуждал лишь те баллистические ракеты, которые способны нести ядерные боеголовки. Специалисты Запада наверняка не знают (либо не говорят об этом публично), какой тип ракет испытывает сейчас Северная Корея — баллистические или нет.

Власти КНДР полтора года назад заявили, что прекращают ядерные испытания и тесты межконтинентальных баллистических ракет. В июне 2018-го состоялась историческая встреча Трампа и Кима: они подписали некую декларацию о намерениях по денуклеаризации Корейского полуострова. Вторая их встреча состоялась в феврале 2019-го и закончилась ничем, после чего КНДР начала восстанавливать часть ядерных объектов.

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Видео: Voice of America

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Теги: дональд трамп, кндр, баллистическая ракета
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