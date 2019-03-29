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29.03.2019, 09:47

В Южной Корее назвали число ядерных объектов КНДР

В Южной Корее назвали число ядерных объектов КНДР - Фото
Иллюстративное фото: EPA

КНДР располагает по меньшей мере 104 объектами, связанными с ядерной программой

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На территории Северной Кореи располагается по меньшей мере 104 объекта, связанных с ядерной программой КНДР. Об этом сообщает южнокорейский телеканал KBS со ссылкой на документ со списком северокорейских ядерных объектов, который есть в распоряжении Сеула и Вашингтона.

При этом в качестве критерия достижения денуклеаризации указывается необходимость закрытия 40 из них.

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"40 ключевых объектов включают 15 ядерных исследовательских и контролирующих объектов, восемь урановых рудников, пять атомных электростанций и перерабатывающих мощностей", - сказано в сообщении.

Также перечислены объекты по обогащению урана и два полигона для испытаний с высокой взрывоопасностью. 

Отмечается, что они расположены в основном в районе Йонбена в провинции Пхенан-Пукто, пригородах Пхеньяна и уезде Пхенсан провинции Хванхэдо.

Фото: world.kbs.co.kr

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Теги: кндр, южная корея, северная корея, ядерное оружие
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