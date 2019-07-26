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Южная Корея: Ракеты КНДР похожи на российские Искандеры

Южная Корея: Ракеты КНДР похожи на российские Искандеры - Фото
Фото: Karsten Jung/Flickr
26.07.2019, 11:34

В Министерстве обороны Южной Кореи заявляют, что траектория полета новых ракет КНДР схожа с траекторией российских Искандеров

Ракеты ближнего радиуса действия, испытания которых на этой неделе провела Северная Корея, были новым типом баллистического оружия, похожим на российские Искандеры, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных.

25 июля КНДР запустила две ракеты ближнего радиуса действия в Японском море.

Офицер объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи отметил, что пуск произошел недалеко от прибрежного города Вонсан, одна из ракет пролетела 430 км, другая - 690 км, обе летели на высоте примерно 50 км.

"В отличие от обычной параболической траектории, Искандер совершает маневр набора высоты в фазе пикирования, и то, что вчера запустила Северная Корея, показывает аналогичную траекторию", - сказал офицер.

Искандер - ракетный комплекс класса земля-земля, стоящий на вооружении войск РФ.

Ранее сообщалось, что 25 июля Северная Корея запустила две ракеты малой дальности. До этого КНДР испытывала ракеты такого типа в мае.

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