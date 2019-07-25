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Северная Корея поиграла мускулами, запустив две ракеты

Северная Корея поиграла мускулами, запустив две ракеты - Фото
Фото: en.yna.co.kr
25.07.2019, 06:23

Резолюция ООН запрещает КНДР запуски любых баллистических ракет

Сегодня, 25 июля, Северная Корея запустила в море с восточного побережья полуострова около города-порта Вонсан две ракеты меньшей дальности. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Минобороны страны.

По международной классификации, это ракеты с дальностью действия от 500 до 1000 км, баллистический их тип может оснащаться ядерной боеголовкой.

Однако точно сказать, были это баллистические ракеты или нет, в Сеуле пока не могут. Вероятно, это были квазибаллистические ракеты оперативно-тактических ракетных комплексов типа "Искандер", которые приняты на вооружение в КНДР под другим названием и с внесенными правками в систему ОТРК.

Один пуск произошел с мобильной установки в 05:34 утра по местному времени, второй – три минуты спустя. Первая ракета пролетела 430 км, тогда как вторая, по данным военных, "намного дальше". Обе шли на высоте 50 км.

В последний раз такой тип ракеты КНДР испытывала на учениях в мае.

Инцидент произошел на фоне растущей неопределенности относительно перспектив переговоров на уровне лидеров КНДР и США. Пхеньян призвал Сеул отказаться от запланированных на август совместных учений с войсками США, пригрозив срывом переговорного процесса.

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кндр баллистическая ракета
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