Помпео не исключает возобновление ядерных переговоров с КНДР

Майкл Помпео (фото - EPA)

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о возможном возобновлении переговоров о ядерном разоружении с Северной Кореей в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, США ожидают от лидера КНДР Ким Чен Ына выполнения обещания о ядерном разоружении.

"Мы по-прежнему убеждены в возможности движения вперед с помощью дипломатии, достижении решения путем переговоров", - сказал Помпео.

Он подчеркнул, что рабочие переговоры с Пхеньяном могут начаться "через пару недель".

20 апреля 2019 года Помпео заявил, что США продолжат добиваться ядерного разоружения Северной Кореи дипломатическим путем, и он останется в команде по переговорам.