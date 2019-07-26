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Помпео не исключает возобновление ядерных переговоров с КНДР

Помпео не исключает возобновление ядерных переговоров с КНДР - Фото
Майкл Помпео (фото - EPA)
26.07.2019, 06:59

Госсекретарь США уточнил, что рабочие переговоры с Пхеньяном могут начаться "через пару недель"

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о возможном возобновлении переговоров о ядерном разоружении с Северной Кореей в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, США ожидают от лидера КНДР Ким Чен Ына выполнения обещания о ядерном разоружении.

"Мы по-прежнему убеждены в возможности движения вперед с помощью дипломатии, достижении решения путем переговоров", - сказал Помпео.

Он подчеркнул, что рабочие переговоры с Пхеньяном могут начаться "через пару недель".

20 апреля 2019 года Помпео заявил, что США продолжат добиваться ядерного разоружения Северной Кореи дипломатическим путем, и он останется в команде по переговорам. 

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