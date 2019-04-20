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20.04.2019, 15:46

Помпео сказал, покинет ли команду по переговорам с КНДР

Помпео сказал, покинет ли команду по переговорам с КНДР - Фото
Майк Помпео (фото - ЕРА)

Госсекретарь США отказался покидать команду по переговорам с Северной Кореей

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США продолжат добиваться ядерного разоружения Северной Кореи дипломатическим путем, и он останется в команде по переговорам. Об этом сообщает Голос Америки.

 "Ничего не поменялось. Мы продолжим работу над переговорами; я все еще руковожу командой. Конечно, президент Трамп возглавляет процесс в целом, но это будет моя команда", - сказал Помпео.

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По его словам, американские дипломаты во главе со Стивеном Биганом, спецпредставителем США по КНДР продолжат добиваться денуклеаризации северокорейского режима. Помпео напомнил, что глава КНДР Ким Чен Ын пообещал разоружить режим в прошлом июне.

Помпео заявил о возможности поддержания дипломатического диалога с Пхеньяном даже без смягчения санкций, на чем настаивают в Северной Корее.

"Мы продолжим настаивать, чтобы Северная Корея отказалась от всех видов оружия массового уничтожения, программ и объектов, связанных с баллистическими ракетами. Мы продолжим применять все санкции в отношении Северной Кореи и призываем все страны делать это", - подчеркнул Помпео.

18 апреля 2019 года глава департамента МИД КНДР по связям с США заявил, что Северная Корея больше не желает работать с Помпео на переговорах, добавив, что действующего госсекретаря "должны заменить на более зрелого" политика.

 

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Теги: Майкл Помпео, дональд трамп, переговоры, ким чен ын, северная корея
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